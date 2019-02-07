ترامب يتحدث عن متورطين “آخرين” بمقتل خاشقجي ولكنه يتجاهل “الاولين”

نقل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، امس الأربعاء، عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن الحقائق حيال جريمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي “ما زالت تتكشف لنا، وتطال متورطين آخرين”.

وأضاف الوزير الأمريكي خلال كلمة له في واشنطن: أن “أمريكا ستواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي”، معتبرا أن ذلك “التزام عميق يتسق مع مبادئنا الأمريكية”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، في 14 كانون الأول/يناير الماضي، إن الوزير مايك بومبيو شدد خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوزير بومبيو “أوضح في الرياض أهمية إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية في مقتل خاشقجي”.

والأحد الماضي، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التسجيل الخاص بلحظة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه “لا يحتمل”.

وردا على سؤال مذيعة خلال لقاء مع أردوغان، للحديث عن الانتخابات المحلية المقبلة، وقضايا إقليمية ودولية فيما إذا كان استمع للتسجيل، قال أردوغان: “إنه أمر لا يحتمل، ورئيس الاستخبارات السعودية بنفسه صعق مما سمعه”.

وأضاف: “التسجيل لدينا وعلى السلطات السعودية، أن تكشف تفاصيل ما جرى”، لافتا إلى أن ولي العهد قال: إن “خاشقجي دخل القنصلية وخرج ووزير خارجيته السابق عادل الجبير قال إن الجثة سلمت لمتعاون محلي.. لقد كانوا يكذبون”.