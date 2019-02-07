وزارة التعليم العالي تعلن النتائج النهائية للبعثات والمنح والقروض/ رابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس، النتائج النهائية للبعثات والمنح والقروض.

وقالت الوزارة أنه يجب على الطلبة المرشحين استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم حسب نوع الاستفادة – والموجود على الموقع- وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليمها إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها.

وأضافت الوزارة أن آخر موعد لتسليم الكفالات العدلية واتفاقيات القرض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة سيكون مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 – 3 – 2019.

وأشارت إلى أن كل من لم يستكمل إجراءات البعثة أو المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح.

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