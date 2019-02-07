ادارة مكافحة المخدرات تضبط كمية من الحشيش والاسلحة وتقبض على 8 مروجين

تمكنت ادارة مكافحة المخدرات من ضبط 112 كفا من مادة الحشيش بحوزة شخص في محافظة الزرقاء، والقاء القبض على ثمانية مروجين وبحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية شرق العاصمة عمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الايام الماضية مع قضيتين نوعيتين، حيث تمكنوا من خلال القضية الاولى من متابعة معلومات وردت اليهم حول حيازة شخصين لكمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة ونيتهما نقلها من محافظة المفرق باتجاه محافظة الزرقاء لبيعها، لافتا الى انه وبعد تحديد موعد نقلهم للمواد المخدرة وضعت عدة كمائن وبإسناد من الدوريات الخارجية على طريق مسيرهما، وعند محاولة ايقاف مركبتهما رفضا الامتثال ولاذا بالفرار وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة .

واضاف، انه جرى متابعتهما لحين تحديد مكان تواجدهما في محافظة الزرقاء وجرت مداهمة المكان حيث القي القبض على احدهما وضبط بحوزته 112 كفا من مادة الحشيش المخدرة، وما زال التحقيق والبحث عن المتورط الاخر جاريا.

واكد الناطق الاعلامي، انه في القضية الثانية تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات من تحديد مكان تواجد مجموعة من الاشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة وحيازة وإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين واقلاق الراحة العامة في منطقة سحاب شرق العاصمة، حيث جرت مداهمة المكان وألقي القبض على ثمانية اشخاص جميعهم من ذوي الأسبقيات الجرمية، ومن بينهم اربعة أشخاص مطلوبون بعدة طلبات، وبتفتيش المكان ضبطت ثمانية اسلحة نارية وكمية من الذخيرة، اضافة الى نصف كيلو من بودرة الحشيش الصناعي وكميات متفرقة من الحبوب والمواد المخدرة ، وبوشرت التحقيقات .