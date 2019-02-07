مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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جرينتش+2 04:42
آلاف الاشخاص راجعوا إدارة السير خلال يومين من صدور العفو العام

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