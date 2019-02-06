كوشنير سيعرض في وارسو بضاعة السلام المعروفة باسم “صفقة القرن”

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، سيركز خلال محادثاته مع قادة أجانب في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو في 14 شباط/فبراير الحالي، على رؤيته لكل ما يتعلق بموضوع السلام في الشرق الأوسط، وخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن” والتي من المتوقع ان يتم نشرها ربيع العام الجاري.

وأكد مسؤول رسمي في البيت الأبيض للصحيفة ان كوشنير سيشارك في النقاش حول الجهود الرامية لانهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في الشرق الأوسط صباح الخميس 14 شباط/فبراير في وارسو. وأضاف بأن كوشنير لم يتحدث كثيرا عن رؤيته حول اتفاق سلام حتى الان.

كما سيشارك مبعوث الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات للسلام في الشرق الأوسط الذي يعمل يوميا بالتعاون مع كوشنير في أعمال المؤتمر.

وقال مسؤولون امريكيون انه من المرجح ان يرجئ الاثنان نشر تفاصيل الخطة الى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، التي ستجري في 9 نيسان/ابريل.

وأفاد تقرير للقناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، منذ شهر بأن خطة السلام المتوقعة تشمل إقامة دولة فلسطينية في 90 من مناطق الضفة الغربية مع عاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. ووفقا للخطة فان مستوطنات منعزلة خارج التكتلات الاستيطانية لن يتم توسيعها وسيتم اخلاء جميع البؤر الاستيطانية.

لكن غرينبلات نفى ما ورد في تقرير القناة الثانية حول خطة السلام، وقال في تغريدة :”من المفضل الاستماع فقط الى البيانات الرسمية من قبل الرئيس الأمريكي والسفارات، جارد كوشنير او من قبلي”.