ترامب يعلن الاستعداد لاستقبال جنوده العائدين من سوريا ويندد بالدعوات الاشتراكية في امريكا.. وبيلوسي تسخر منه/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:59
في ذكرى رحيلها.. 10 معلومات لا تعرفها عن «كوكب الشرق»

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني