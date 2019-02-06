دائرة النقل في أمانة عمان تستعد لتجديد التراخيص المتأخرة للمركبات العمومية

أعلنت دائرة عمليات النقل العام في امانة عمان، جاهزيتها لاستقبال مشغلي المركبات العمومية المتأخرين عن تجديد تراخيص مركباتهم والبالغ عددها نحو 2755 مركبة، وذلك بعد صدور العفو العام بالجريدة الرسمية امس الثلاثاء، وشطب مخالفات السير.

وقال مدير الدائرة المهندس خالد ابو عليم، ان الاجراء المتبع يقتضي على المشغلين مراجعة دائرة النقل العام لدفع رسوم التصريح وتحصيل كرت الاتجاه مع تصويب اي ملاحظة او مخالفة تشغيلية قبل التوجه الى دائرة الترخيص.

واضاف، ان هناك زيادة عن المعدل اليومي لمراجعي الدائرة بعد صدور العفو العام حيث ارتفعت امس الثلاثاء الى 45 بالمائة، مرجحا ان تصل اليوم الى 300 بالمائة.