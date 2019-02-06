حزب جبهة العمل الإسلامي يستنكر اعتقال الناشط باسم الروابدة

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الناشط باسم الروابدة أثناء قيادته لمركبته وبرفقته ابنته الصغيرة، حيث تم توقيفه من قبل العناصر الأمنية بطريقة تعسفية ولأسباب مجهولة، وترك الفتاة وحدها في السيارة، بحسب ما أكده ذوو الروابدة.

وطالبت لجنة الحريات في الحزب، في تصريح صادر عن رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب، بالكشف عن أسباب ومكان اعتقال الناشط الروابدة و الإفراج الفوري عنه، “ووقف النهج الأمني في التعاطي مع الناشطين السياسيين”.

وأضاف الخطيب ” إن اعتقال الروابدة يمثل استهدافا لجميع القوى الوطنية والحراكات التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، و اعتداء على حرية الرأي والتعبير ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع”.