الرزاز : الواسطة جزء من ثقافتنا ولكننا سنعيد النظر بالتعيينات الاخيرة في حال وجود أية شبهات / فيديو

ترامب يعلن الاستعداد لاستقبال جنوده العائدين من سوريا ويندد بالدعوات الاشتراكية في امريكا.. وبيلوسي تسخر منه/ فيديو
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