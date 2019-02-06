الحرس الثوري الإيراني يكشف ان داعش يخطط لاستهداف الصين وروسيا وايران

اكد العميد اسماعيل كوثري، نائب قائد مقر “ثارالله” التابع لحرس الثورة الاسلامية ، اليوم الأربعاء، أن تنظيم “داعش” الإجرامي يسعى لتركيز تواجده في افغانستان لاستهداف ايران وروسيا والصين.

وقال كوثري في تصريح اوردته وكالة “فارس” الايرانية، إن “الدواعش ياتون الى افغانستان ليتواجدوا بين دول الصين والاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية وايران ليعملوا على اثارة الفوضى حينما تاتيهم الاوامر من اسيادهم؛ اميركا والصهاينة والنظام السعودي”.

وأضاف أنه “من المؤكد انهم يفتقدون لقدراتهم السابقة في ضوء الضربات التي تلقوها في الماضي”، مشيرا إلى أنه “بطبيعة الحال فان الدواعش يريدون القيام باجراءات ما، ولكن من المؤكد انهم لن يصلوا ابدا الى اهدافهم الخبيثة”.

واشار كوثري إلى أن “الدواعش يريدون اثارة الفوضى الا انهم تلقوا ضربة قوية في افغانستان اخيرا ونحن نقوم بدورنا بعمليات الرصد كي لا يتمكنوا من تنفيذ مآربهم”، مبينا “انهم يريدون التحرك نحو غرب افغانستان وشرق ايران ولكن من المؤكد انهم لا يستطيعون القيام بذلك”.