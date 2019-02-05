يشمل اكثر من 8 آلاف مستفيد.. بدء سريان قانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء
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جرينتش+2 02:12
خطيبة جمال خاشقجي تنشر كتاباً عنه باللغة التركية

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