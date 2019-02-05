خطيبة جمال خاشقجي تنشر كتاباً عنه باللغة التركية

أعلنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن نشرها كتابا عنه، وقالت إنه يحمل اسمه.

وكتبت جنكيز تغريدة، امس الإثنين، قالت فيها: “كتابي نزل في الأسواق اليوم… تجدون نسخته التركية حاليا وبعد أسبوعين نسخته الإنجلزية بإذن الله تعالى… رحمة الله عليك يا عزيزي جمال خاشقجي”.

ودعت خديجة متابعيها إلى شراء الكتاب الذي بإمكانهم طلبه عبر الإنترت.

وكانت خديجة أول من بلغ عن اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول حيث توجه للحصول على وثائق لإتمام زواجه منها بينما كانت هي تنتظره بالخارج، ليتبين لاحقا أن الصحافي تم قتله على يد فريق أرسلته الرياض التي لم تعلن حتى اليوم عن مكان جثته.

وأشارت بعض التقارير إلى أن القاتلين قاموا بتقطيع جثته وإذابتها.

وتقوم حاليا المقررة الأممية الخاصة أغنيس كالامارد بإجراء تحقيقات حول جريمة مقتل خاشقجي.