حكومة تنفيعات .. ما هكذا تورد الابل سيدي الرئيس

اوقفوا الاستخفاف بعقولنا بعد ان سلبتم ما في جيوبنا عن طريق فرض الضرائب، والان تريدون ان تسلبوا حقوقنا الدستورية في تشكيل حكومة وطنية وازنة تلتزم بتحقيق مطالب الالاف الذين خرجوا للشوارع للمطالبة بحكومة وطنية تستطيع تحمل المسؤولية بكل كفأءة واقتدار، وتراعي ظروف الاردن وحاجاته، وتتعامل مع المحيط العربي والدولي لتعزيز صمود الاردن في وجه العاديات والتحديات الداخلية والخارجية، بدءا من رغيف الخبز وانتهاءً بما يسمى بصفقة العصر، والمحافظة على حدودنا الشماليه من منظمات التطرف والارهاب.

اوقفوا نهج تشكيل الحكومات والتعيينات من علبة واحدة، فما عاد المواطن قادراً على الصبر على ترهاتكم ومراهقاتكم السياسية والقانونية، وماعاد الاردن مختبر تجارب لهواة السياسة واصحاب انصاف الحلول.

ابشركم بان ثورة الجياع قادمة واراها ماثلة امامي، بعدها لن ينفعكم هذا الاستهتار بعقولنا في التشكيل، ونقل الطواقي لهذا الطرف او ذاك ..للخال والعم وابن الخالة والنسيب والجار والصديق، ولا ينفعكم بعد ذلك لقب ” دولة او معالي او سعادة”، لان هذا الشعب وصل الى خط اللاعودة، ولايوجد شىء يخاف عليه بعد الان، بعد ان شاهد بعينه كيف يُسلب حقة الدستوري في حكومة شرعية وطنية تمثله حق تمثيل في هذه الحياة، حتى يعيش بكرامة وعزة واباء في وطنه.

لقد طفح الكيل يا اصحاب القرار وبلغ السيل الزبى، ولم يبق في قوس الصبر منزع ..شح القوت وخربت الجيوب وبلغ الصبر اعلى الحناجر، و لقد اعذر من انذر.

اللهم فاشهد إني قد بلغت، وهذا اضعف الايمان

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