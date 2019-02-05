تطبيع اضافي.. إسرائيل تكمل بناء “جسر السلام” مع الأردن/ فيديو

قال موقع إسرائيلي، إن عمليات بناء جسر “بوابة السلام” مع الأردن في منطقة الأغوار الشمالية قد انتهت.

وبحسب موقع “والاه” الإسرائيلي، فإن “إتمام الجسر يأتي في الوقت الذي تشهد علاقات البلدين فتورا ملحوظا”.

وبحسب ما نقل موقع “المصدر” الإسرائيلي عن “والاه”، فإن “طول الجسر، الذي انطلقت أعمال تشييده قبل عامين، يبلغ نحو 352 مترا، وسيشكل عاملا رئيسيا في إقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين، حيث سيقام مئات المصانع فيها”.

ونوه الموقع بأن “الدخول إلى الجسر سيكون دون جواز سفر”.

وفي العام 1994، وقع الجانبان الأردني والإسرائيلي اتفاقية صناعية مشتركة، ضمن خطة “معاهدة السلام”.

وخصّصت الأردن من أجل المنطقة الصناعة نحو 700 دونم، في حين خصصت إسرائيل 250 دونما. وذكر التقرير أن تكلفة إقامة الجسر بلغت نحو 17 مليون دولار.