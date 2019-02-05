الدفاع المدني ينقذ شاباً سقط في منحدر عميق بمنطقة الطفيلة

انقذت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطفيلة مساء أمس شابا ثلاثينيا سقط في منحدر عميق بمنطقة كردوش على طريق العيص بالطفيلة، وتعرض الى كسور متعددة وجروح بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وبين المصدر أنه تم الوصول إلى المواطن المصاب أسفل الوادي حيث كان يعاني من كسور ورضوض، وتم نقله صعودا على حمالة الإسعاف ضمن جهود مضنية تم تقديهما لإنقاذ المصاب، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، بعد ان جرى استخدام الحبال والمعدات وكشافات الإنارة الثابتة واليدوية بسبب الظلام الدامس لإنقاذه وايصاله الى سيارة الإسعاف.

وأضاف انه تم نقل الشاب إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري لمتابعة حالته الصحية والتي وصفت بالخطرة.