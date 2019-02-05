إغلاق 4 مطاعم مخالفة للشروط الصحية واعدام بقرة مريضة في عجلون

أغلقت لجنة السلامة العامة في عجلون ومؤسسة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء، أربعة مطاعم ومحلات مواد غذائية ومستودعات تخزين في مناطق مختلفة من المحافظة لعدم تقيدها بشروط الصحة والسلامة العامة.

وقال مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة الدكتور علي اللوزي، ان اللجنة أوقفت مؤسستين غذائيتين عن العمل بصورة نهائية أيضا لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، مشيرا الى انه تم التحفظ على 400 كيلو غرام من المواد الغذائية المختلفة من ألبان واجبان وغيرها لحين ظهور نتائج فحص المختبر لعينات هذه المواد.

من جهة اخرى، أتلفت لجنة السلامة العامة في محافظة عجلون المكونة من المحافظة والصحة والإدارة الملكية لحماية البيئة، اليوم، في مسلخ عجلون التابع لمجلس الخدمات المشتركة بقرة لإصابتها بمرض السل.

وقال الدكتور اللوزي، انه جرى الكشف على البقرة التي أحضرت من قبل احد القصابين من خارج مدينة عجلون لذبحها من قبل طبيب مجلس الخدمات المشتركة الدكتور احمد القضاة الذي أمر بإتلافها لعدم صلاحيتها.

وأضاف، أن البقرة التي أتلفت لا تحمل رقما يدل عليها ولا مصدرها، مشيرا إلى انه ستتم مخاطبة مديرية الزراعة للكشف على مزارع الأبقار في المحافظة والتحري للوقوف على سلامة المزارع من هذا المرض وغيره حفاظا على سلامة المواطنين.