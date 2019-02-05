إصابة 4 أشخاص بالاختناق اثر حريق شب في منزل بطبربور

أصيب اربعة اشخاص اليوم الثلاثاء، اثر حريق شب في احدى الشقق السكنية في منطقة طبربور.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، ان طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق في احدى الشقق السكنية، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من الحريق.

وأضافت ادارة الاعلام ان فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.