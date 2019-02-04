باعتراف وزير الصحة.. نقص رهيب لأطباء الاختصاص في مستشفيات الوزارة

كشف وزير الصحة، الدكتور غازي الزبن، عن وجود نقص وصفه بالـ”رهيب” في أطباء الاختصاص الدقيقة مثل القلب وجراحة الصدر والاوعية الدموية، مؤكداً عدم وجود أي طبيب يخدم في وزارة الصحة لبعض التخصصات الدقيقة.

وعزا الزبن نقص أطباء الاختصاص خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صوت حياة مع الزميل ليث الجبور، إلى انسحاب الطبيب من خدمة مستشفيات وزارة الصحة دون إنذار مسبق بسبب تدني رواتب الأطباء.

ودعا الزبن، الأطباء إلى الالتزام بالفترة المطلوبة منه بخدمة المستشفى، مؤكداً أن معضلة نقص أطباء الاختصاص ستحل بعد ثلاث سنوات على أبعد تقدير.