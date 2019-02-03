“ديزني لاند” التركية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب افلاس الشركة المنفذة

تحول مشروع “برج الباباز” السكني الذي يضم منازل بنيت بشكل يشبه قصور “ديزني لاند” إلى مدينة أشباح، رغم أنه كان يتوقع أن يعطي المشروع دفعة قوية للاقتصاد التركي.

وفاز المشروع السكني التركي الذي شُيد نصفه مؤخرا، بإعفاء من إشهار الإفلاس، حين صوت دائنون بالسماح لشركة بناء باستكمال العمل في المشروع.

وقال أوزغور يانار محامي الشركة امس الاول الجمعة إن غالبية الدائنين للشركة، صوتوا على استمرارها في بناء المجمع في مدينة مودورنو باستخدام رأسمال وأصول الشركة. لكن الأمر لم يكن مرضيا لجميع مالكي المنازل.

وجرى تصميم مشروع “برج الباباز” السكني الفاخر، الذي يقع بين تلال على مسافة 200 كيلومتر شرقي اسطنبول، ويتألف من منازل متشابهة بألوان فاتحة تصطف وراء بعضها البعض، على شكل قصور بأبراج رمادية مشابهة لما موجود في “ديزني لاند” وجميعها مبنية حول مركز للتسوق وفندق.

لكن التأخير في الحصول على تراخيص البناء دفع تكاليف التشييد للارتفاع في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الليرة أسعار مواد البناء للصعود. وتأثرت الشركة، كغيرها من شركات التشييد في تركيا، سلبا بضعف العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقف العمل في المنتجع العام الماضي قبل اكتمال المساكن البالغ عددها 732، وأُعلن عن إفلاس الشركة.

واشترى كويتيون نحو نصف العقارات السكنية في المشروع. ويُباع العقار الواحد بما يتراوح بين 300 و500 ألف دولار وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.