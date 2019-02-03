جبهة العمل الاسلامي تستنكر اعتقال الشيخ عواد أبو تايه

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الشيخ عواد سالم أبو تايه الحويطات من قبل الأجهزة الأمنية” دون مبرر أو سند قانوني وإنما لرفضه لسياسة العطايا والتنفيعات على حساب حقوق المواطنين و لمطالبته بالإصلاح” بحسب ما أكده ذوو الحويطات.

واعتبر رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم” أن اعتقال الشيخ والمربي عواد أبو تايه الحويطات يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية”.

وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن الحويطات ووقف ما وصفه ب”النهج الأمني في التعاطي مع المطالبين بالإصلاح وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق المواطنين”.