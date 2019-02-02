وحدة الجرائم الإلكترونية بالامن العام تدعو لعدم نشر الخصوصيات على مواقع التواصل

دعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، المواطنين، اليوم السبت، إلى المحافظة على الخصوصية، و عدم نشر تفاصيل عن حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في منشور للوحدة عبر صفحتها في “فيسبوك”.
ما اوسع الفرق بين ايام نعبرها واخرى تعبرنا.. بين اماكن نسكنها واخرى تسكننا.. بين اوقات نعيش فيها واخ... إقرأ المقال
دعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، المواطنين، اليوم السبت، إلى المحافظة على الخصوصية، و عدم نشر تفاصيل عن حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في منشور للوحدة عبر صفحتها في “فيسبوك”.
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