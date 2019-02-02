موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي يحذر ابن سلمان من مخاطر حقيقية على حياته ومخططاته اكثر من اي وقت مضى
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جرينتش+2 02:08
“مجتهد” يرسم صورة مرعبة لاوضاع الملك سلمان الصحية وزوجته والدة ولي العهد “السجينة”

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