موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي يحذر ابن سلمان من مخاطر حقيقية على حياته ومخططاته اكثر من اي وقت مضى
أهم العناوين
جرينتش+2 02:07
رئيس بوليفيا يصل فنزويلا لدعم مادورو في مواجهة ترامب وعملائه

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني