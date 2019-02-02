رئيس بوليفيا يصل فنزويلا لدعم مادورو في مواجهة ترامب وعملائه

وصل الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى فنزويلا أمس الجمعة، لدعم نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكتب موراليس في مدونة صغيرة على صفحته على تويتر:”التقيت مع شقيقي رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، للإعراب له عن دعمنا الكامل في مواجهته للانقلاب وتدخل الإمبراطورية “أمريكا” التي تريد نهب الثروة الوطنية لفنزويلا، بانتهاك واضح للقانون الدولي”.

وأضاف موراليس أن “بوليفيا تدعم الحوار لتفادي الاصطدامات”.

كانت احتجاجات قد بدأت يوم 21 يناير/كانون الثاني في العاصمة كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو، مطالبة الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة”.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة تستمر 6 سنوات.