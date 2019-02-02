الجيش المصري يقضي على 8 إرهابيين شديدي الخطورة غربي البلاد

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وتابع في بيان عبر “فيس بوك” أنه “بعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، وقد أسفرت العملية عن القضاء على (8) فرد إرهابي شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير عدد (3) عربة دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة”.

وأضاف: “هذا وتواصل القوات المسلحة والشرطة المدنية جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد”.