أفراد داعش يتخفون بأزياء الرعاة الرحل على الحدود العراقية- السورية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية، اليوم السبت، أن أفراد تنظيم “داعش” لجأوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم.

وتقول تقارير صحفية إن الجيش العراقي عزز من وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل مسلحي التنظيم إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وبحسب تلك التقارير فأن الحكومة العراقية أخذت بالحسبان محاولة المتطرفين المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلا، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود.

وتقول الصحيفة إن تنظيم داعش يستخدم شبكات التهريب القبلية في السابق لنقل المسلحين والأسلحة بين العراق وسوريا.

وقال مسؤولون محليون وعسكريون إن أفراد التنظيم عادوا الآن إلى هذا النموذج من التهريب مؤخرا.

وقال مسؤولون عسكريون إن العراق سارع إلى تعزيز إجراءاته الأمنية على حدوده مع سوريا، وسط مخاوف من احتمال استعادة التنظيم صفوفه، خصوصا في ضوء الانسحاب الأميركي من سوريا.

وأرسلت بغداد المزيد من القوات إلى الحدود، ونشرت عددا من المدفعيات والطائرات الحربية لضرب مسلحي تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وفق ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وخاضت القوات الامنية العراقية حربا شرسة ضد مسلحي داعش خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما في محافظة نينوى، بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة شمالي البلاد.

ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد مسلحي داعش المتبقين في سوريا، لكن يُعتقد أن هناك عدة آلاف. كما لم يتضح بعد عدد الذين عبروا بالفعل إلى العراق.