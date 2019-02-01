وفاة وست إصابات بحادثة اصطدام حافلة تقل معتمرين اردنيين في السعودية



عمان ـ (بترا)

توفي مواطن اردني واصيب ستة اخرون اليوم الجمعة اثر اصطدام حافلة تقل معتمرين اردنيين في منطقة تيما السعودية.

وصرح مدير العمليات بوزارة الخارجية أن الوزارة تتابع من خلال القنصلية الاردنية في جدة الحادث الذي تعرضت له حافلة معتمرين اردنيين في منطقة تيما داخل الاراضي السعودية والذي جاء نتيجة اصطدام الحافلة بعدد من الجمال.

ونتج عن الحادث وفاة مواطن اردني وإصابة ستة اخرين. ويعمل مركز عمليات الوزارة بالتنسيق مع القنصلية في جدة على تأمين المعتمرين المصابين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة وتقديم المساعدة لبقية الركاب.