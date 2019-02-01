السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن
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بعد مخاض ٩ شهور.. ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري

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