السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن
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أبرز نتائج مؤشر الأمن القومي الصهيوني 2019 – 2020

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