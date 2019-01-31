وثيقة حكومية تكشف حجم التسهيلات النفطية العراقية للأردن مقابل مد انبوب البصرة- العقبة

حصلت فضائية RT الروسية على نسخة من وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تظهر التسهيلات النفطية، التي قدمتها الحكومة العراقية لنظيرتها الأردنية مؤخرا.

وتنص الوثيقة على أن “مجلس الوزراء العراقي وافق على تزويد الجانب الأردني بعشرة آلاف برميل من نفط خام كركوك وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منها تكاليف النقل واختلاف المواصفات”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجانب الأردني بالمقابل سيخفض الرسوم والفوائد على السلع المتجهة إلى العراق عبر ميناء العقبة الأردني.

وحذرت أحزاب سياسية عراقية منها كتلة سائرون في مجلس النواب العراقي بزعامة مقتدى الصدر الحكومة العراقية من المضي قدما باتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن، وقالت سائرون: “نحذر الحكومة من المضي باتفاقات قد تسبب هدرا للمال العام”.

وتبحث بغداد وعمان مد أنبوب نفطي من حقول النفط في البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، على أن يزود الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.