ملك السعودية يتقاضى شهرياً ألفي ضعف راتب ترامب السنوي.. عجبي

كشف موقع إخباري بريطاني عن الراتب المالي الشهري الذي يتقاضاه رسميا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز من خزينة الدولة، وقارنه بين الراتب الذي يتقاضاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتزعم أقوى وأهم دولة في العالم، ليظهر الفرق الهائل بينهما.

وبحسب ما كشف موقع “ميدل إيست آي” المتخصص بأخبار الشرق الأوسط ومقره لندن، فان الملك سلمان يتقاضى في كل شهر ألفي ضعف ما يتقاضاه ترامب في عام كامل، أما بالمقارنة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي فان الهوة تزيد أكبر من ذلك بكثير.

وقال الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست في مقاله عن حالة البذح في السعودية: “أخبرني مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي أن مخصصات الملك تبلغ الآن ما يقرب من 3 مليارات ريال، أي ما يعادل 800 مليون دولار شهريا.. لا يظن أحد أن ثمة خطأ في الكتابة، هو بالفعل كذلك، ثمانمائة مليون دولار في الشهر الواحد”.