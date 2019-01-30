وفقاً لـ “القبس” الكويتية.. 6 وزراء خارجية عرب يناقشون غداً بالاردن التطبيع مع اسرائيل والحلف الاستراتيجي “ميسا”

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن سيعقدون اجتماعا غداً الخميس، لبحث أزمات المنطقة.

وقال مصدر رسمي في الوزارة امس الاول الاثنين إن: “وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن سيعقدون لقاء تشاوريا غداً الخميس في منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان) لبحث أزمات المنطقة”.

وأضاف أن “وزراء خارجية هذه الدول أكدوا حضورهم” اللقاء الذي سيعقد في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في المنطقة.

ومن جانبها قالت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصدر مطلع، أن الاجتماع سيناقش ملفات اقليمية عدة، أبرزها التطبيع مع اسرائيل، والعقوبات المفروضة على ايران، وكذلك الحلف الاستراتيجي في الشرق الاوسط المسمى “ميسا”.

وأكد المصدر عينه ان الاجتماع عبارة عن عصف فكري بين الوزراء، كما سيناقش التطورات الاخيرة للأوضاع السودانية واليمنية والليبية، اضافة الى تقييم آليات مواجهة الارهاب ومكافحته.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في مختلف الأقطار العربية إلى جانب النزاع الأقدم بين اسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خصوصا مع رجحان كفة جيش النظام السوري على الأرض، مع استعادته مناطق كبيرة بدعم إيراني روسي.

وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 آذار/مارس 2019. وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها الى المنظمة.

ودعا العراق ولبنان وتونس الى عودة سوريا الى الجامعة العربية، كما أعادت الامارات في كانون الاول/ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.