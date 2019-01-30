وزير الداخلية يمنع إقامة حفل ماجن بعمان تحت عنوان ” خمرجي وصاحب كاس”

امر وزير الداخلية سمير مبيضين بمنع إقامة حفل حمل شعار “خمرجي وصاحب كاس” وكان من المزمع عقده في شارع الوكالات بمنطقة الدوار السابع في عمان، أمس الثلاثاء.

وقد جاء في كتاب وجهه محافظ العاصمة سعد شهاب إلى قائد أمن إقليم العاصمة، أنه “إشارة لما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي حول النية لإقامة حفلة ميزو تحت عنوان (خمرجي وصاحب كاس) وتضمن الإعلان عن بيع تذاكر وتحديد أسعارها، فقد قرر وزير الداخلية منع إقامة هذه الفعالية.

ودعا المحافظ قائد امن اقليم العاصمة إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار وزير الداخلية.