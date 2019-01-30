مادورو يعلن ان ترامب أعطى أمراً لحكومة كولومبيا ومافياتها باغتياله

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الرئيس الأمريكي أعطى أمرا لحكومة ومافيا كولومبيا لاغتياله، مشيرا إلى أنه في حال اغتياله فإن المسؤولية تقع على هذين البلدين.

وقال مادورو لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “دون شك دونالد ترامب أعطى أمرا لاغتيالي، وأمر حكومة كولومبيا والمافيا هناك لتقتلني، وفي حال حصل ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا… سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي”.

وكان مادورو قد أعلن، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة القانونية.

وقال الرئيس الفنزويلي: “أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة البوليفارية درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا”.

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تصاعدت مع اندلاع المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة”.

وكشف مادورو، أن حكومته ستشكل 50 ألف وحدة من الميليشيا الوطنية. وقال “إننا نسعى جاهدين للوصول إلى مليوني رجل من رجال الميليشيا بحلول 13 أبريل/ نيسان المقبل”.

وأعلن مادورو الذي يتعرض إلى هجوم شرس من معارضيه في الداخل بدعم من الولايات المتحدة والغرب، متحدثا أمام وحدات للجيش تجري مناورات عسكرية، أعلن عن السعي “لتشكيل أكثر من 50 ألف وحدة من الميليشيات الوطنية في مناطق وقرى ومدن البلاد، قوامها نحو مليوني رجل”.

وقال الرئيس: “هيا، الميليشيات الوطنية البوليفارية! دعونا ننظم سلطة الشعب، حتى يكون دعما عظيما، إضافة كبيرة إلى الاستراتيجية الناجحة لقواتنا المسلحة”.

وأكد الرئيس الفنزويلي المنتخب، في حديث لوكالة “نوفوستي”، اليوم الأربعاء، أن جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة الشرعية والقانونية.

وأوضح الرئيس الفنزويلي: “أقوم بواجباتي كقائد أعلى، بموجب الدستور، للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي هذه القوات درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنبسط الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا”.