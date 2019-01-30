النخالة يعتز بتصنيف اسرائيل له كمتطرف.. ويستهجن محاسبة النظام العربي "العاجز" للفلسطينيين على تقبل الدعم الايراني
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جرينتش+2 01:36
لماذا لا نهتم بتطوير آداب السلوك في المجتمع العربي؟

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