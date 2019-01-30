لكل ضيق طريق.. كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة عبر عملة الـ “بيتكوين”

دعت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، داعمي القضية الفلسطينية إلى دعم المقاومة من خلال عملية الـ “بيتكوين” الالكترونية.

وقال “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم الكتائب في تغريدة له عبر “توتير” مساء امس الثلاثاء: “ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ “بيتكوين” عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً”.

وأضاف:” يحارب العدو الصهيوني المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة”.

وعملة الـ “بيتكوين” هي عملة رقمية افتراضية معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.