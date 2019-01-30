لقاء ودي جداً بين عاطف الطراونة والقائم بالاعمال السوري

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية تعزيز العلاقات الأردنية- السورية لا سيما البرلمانية منها، مشيراً أن لدى كلا البلدين مصالح مشتركة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

حديث الطراونة جاء لدى استقباله اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، الدكتور أيمن علوش، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان.

وقال الطراونة إن الأردن بقيادة جلالة الملك يؤكد دوماً على أهمية لحمة الصف العربي، وتنسيق المواقف خدمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية، ولذلك فإن من واجبنا في مجلس النواب، أن نذهب إلى مسارات الدبلوماسية البرلمانية التي تحقق حالة جامعة تجسر الفجوات بين أقطارنا العربية.

وأضاف الطراونة، إن واحدة من القضايا التي نرى فيها أهمية تجميع الصف العربي، هي القضية الفلسطينية، ولذلك فإن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سينعقد في عمّان مطلع الشهر المقبل، سيحمل عنوان “القدس العاصمة الأبدية لفلسطين”، مؤكداً أهمية العمل على إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية في أجندة القرار العربي.

وأكد الطراونة أن الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، ومن واجبنا في برلمانيّ البلدين، العمل على تذليل العقبات أمام عودة العلاقات لسابق عهدها، خدمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية، ولمصالح شعبينا الشقيقين.

من جهته ثمّن علوش المواقف الأردنية تجاه سوريا، مؤكداً أن عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمّان له دلالات إيجابية، وينظر إليه البرلمان السوري بأهمية كبيرة.

ونقل علوش إلى الطراونة تحيات رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، مؤكداً تقدير بلاده لدعوة البرلمان السوري لحضور أعمال المؤتمر.