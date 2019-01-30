شقيق سعد الصغير يكذب مزاعمه حول سرقة 3 شقق يمتلكها في شبرا

بعد كشف الفنان المصري سعد الصغير عن سرقة 3 شقق يمتلكها في منطقة شبرا اثناء تواجده لاحياء حفل غنائي خارج البلد، وتواجد زوجته وابنائه فى فيلته بمنطقة اكتوبر، خرج شقيقه ناجي محمود حنفي ليكذب كلامه، ويؤكد أن الشقة ملك له وليست لسعد.

وقال ناجي أن سعد لم يأت إلى شبرا الخيمة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدته، وما تم سرقته هو عبارة عن ثلاث شاشات تليفزيون وجهازيْ لاب توب وأطقم ألومنيوم وطاولة سفرة.

وقد حرر ناجي محضراً في قسم الشرطة، وأكد أنه فوجئ بسرقة محتويات شقته الكائنة بشارع 24 العهد الجديد بالمنشية الجديدة، وذلك عقب عودته من محافظة بنى سويف.

وأضاف: “لا يمكن أن أتهم أحداً ظلما، وقد حررت محضراً برقم 1 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتجري الآن التحقيقات حول الحادث وتعقب الجناة لضبطهم”.