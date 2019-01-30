سيدة كندية تعرض قصرها الثمين مقابل افضل مقال مؤثر

عرضت سيدة كندية منح قصرها الذي يقع في مدينة ألبرتا في كندا والبالغ ثمنه 1.6 مليون دولار كجائزة لصاحب أفضل مقال يؤثر فيها.

السيدة آلا واغنر تعاني من مشاكل صحية تمنعها من الحفاظ على قصرها الفخم وصيانته بشكل روتيني. ولم تجد مشترياً له على الرغم من أنها خفضت سعره كثيراً. فاختارت أن تهبه لمن يستطيع كتابة أكثر مقال موثر.

وشرحت السيدة الكندية أنه يجب على المشاركين كتابة رسائل يشرحون فيها كيف سيغير الانتقال إلى القصر الفخم حياتهم.

وفي مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية، عبرت السيدة واغنر عن تعلقها ببيتها وحيها وجيرانها، لكنها بسبب وضعها الصحي وعجزها عن الحركة باتت عاجزة عن الاستمتاع بالحياة فيه والعناية به.

رسم الاشتراك في مسابقة القصر هو 25 دولارًا، وتأمل السيدة واغنر من خلال هذا المبلغ الصغير أن تجمع 60 ألف مشارك وبذلك تكون قد حصلت على قيمة قصرها الفعلية.