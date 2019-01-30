سلاف فواخرجي تبدأ تحضيراتها لموسمها الدرامي بمسلسل “ناس من ورق”

بدأت النجمة السورية سلاف فواخرجي تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل “ناس من ورق” إخراج وائل رمضان وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ضمن مشروعها “خبز الحياة” بإشراف المخرج زياد الريس.

وتحلّ فواخرجي ضيفة على العمل بشخصية “الدكتورة براء” وهي طبيبة لم تستطع إنجاب الأطفال تختطف طفلة ضائعة من الشارع وتستأجر منزلًا في البناء الذي تجري فيه أحداث العمل؛ لكن ضميرها يؤنبها لاحقاً فتقرر إعادة الطفلة إلى أهلها وإعلام الشرطة بذلك.

وكانت فواخرجي قد باشرت قبل أيام مبادرتها الإنسانية التي أطلقت عليها اسم “جسر” لتكون جسراً للتواصل بين السوريين الذين يعانون من ظروف صعبة، وضغوطات يعجزون عن حلها، وبين القادرين على المساعدة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك..

وقد أعلنت فواخري بعد أسبوع من بدء الحملة، النجاح في مساعدة عدد من الحالات الإنسانية التي قامت بنشرها، شاكرة كل من تجاوب مع تلك الحالات التي تنشرها.