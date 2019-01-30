بعد طول انتظار.. النائب عبد الرحيم مراد يرجح تشكيل الحكومة اللبنانية خلال 24 أو 48 ساعة

قال النائب اللبناني السني عبد الرحيم مراد، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن الحكومة يمكن أن تتشكل قريبا.

وأضاف مراد وهو أحد ستة نواب من السنة موالين لجماعة حزب الله في البرلمان اللبناني، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تشكيل الحكومة خلال 24 أو 48 ساعة أنه يعتقد أن ذلك ممكن لأن الأجواء اليوم مواتية، بحسب رويترز.

وكان لبنان قد شهد، ليل أمس الثلاثاء، حركة سياسية نشطة تمثلت بلقاءات واتصالات بين مختلف الأطراف اللبنانية في إطار تأليف الحكومة اللبنانية، حيث استطاعت القوى حسم بعض العقد العالقة وتوزيع الحقائب الوزارية بشكل يرضي جميع الأفرقاء.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة “الحياة” أن لقاء جرى بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” ووزير الخارجية جبران باسيل وكانت نتائجه جيدة وإيجابية، مرجحا أن الحكومة اللبنانية قد تبصر النور خلال اليومين المقبلين بعد الحسم الكلي للأمور.

ووفقا للمصدر، فإن هناك تأكيدات بأن كل الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح ونهايتها ستكون بتأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع حكما، معتبرا أن الحذر واجب في اللحظات الأخيرة نظرا للمحاولات السابقة التي أفشلت التوافق وبالتالي تشكيل الحكومة في لبنان.