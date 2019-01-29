قرينة الرئيس الفرنسي تنبهر بعظمة تمثال أبو الهول

استقبلت منطقة آثار الهرم، ظهر امس الاثنين، بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي، على هامش زيارتهما الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وحسب بيان وزارة الآثار المصرية، استقبل بريجيت، الأثري أشرف محي، مدير عام منطقة الأهرامات، واصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعتين، بدأت بجولة حول الهرم الأكبر ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول.

وانتهت زيارة بريجيت ماكرون ببانوراما أهرامات الجيزة، حيث استمعت خلالها لشرح مفصل من أشرف محيي عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومشروع ترميم تمثال أبو الهول، ومشروع تطوير منطقة الأهرامات، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لها بالمنطقة أمام تمثال أبو الهول والبانوراما.

من جانبها، قالت الأثرية والمرشدة السياحة، فاطمة عبد الله، والمصاحبة للزيارة، أن قرينة الرئيس الفرنسي انبهرت بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وقدرة وإعجاز المصريين علي بناء الأهرامات العظيمة، ومركب الشمس بتقنيتها العالية.

وأضافت أن قرينة الرئيس الفرنسي حرصت أيضا على الوقوف أمام تمثال أبو الهول فتره لتأمل عبقرية صنعه (وربما لانها معمّرة مثله)، كما التقطت الصور مع بعض الزائرين المصريين وبعض السياح من جنسيات مختلفة.