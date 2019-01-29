تناولوا بكثرة فاكهة الكيوي لانه صيدلية دواء في صورة غذاء

يعتبر الكيوي أحد أهم الفواكه، ويتميز بقدرته على خفض الوزن باعتباره مصدرًا للألياف التي تسهل عملية الهضم وتعطي شعورًا بالشبع، ومن ثم تقليل نسب الطعام وإنقاص الوزن.

ويعتبر الكيوي غنيا بمضادات الأكسدة، ومعادن وفيتامينات عديدة مثل فيتامين C وفيتامين D وفيتامين K ، ويعتبر الكيوي من الفواكه الغنية بأوميجا 3، فضلًا عن كونه من الفاكهة قليلة السعرات والغنية بالمياه.

ويحتوي الكيوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، ويؤثر تناوله بالإيجاب على صحة العظام، وكذلك تعزيز المناعة، بالإضافة إلى احتوائه على الحديد والفسفور والنحاس.

ومن فوائد الكيوي، أنه يحسن من صحة الجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم، ويقي من الإمساك ومن ثم الإصابة بالبواسير، وهو مفيد على مستوى صحة العين لاحتوائه على فيتامين أ.

كما أن الكيوي يقلل من فرص الإصابة بالعشى الليلي، ويعزز الجهاز التنفسي ويخفف من السعال وضيق التنفس، ويعزز من صحة الجهاز المناعي، وله عظيم الأثر في خفض نسب الكولسترول العالية، كما أنه مهم لصحة الأم والجنين في فترة الحمل لاحتوائه على حمض الفوليك اللازم للنمو، ويستطيع مرضى السكر تناوله بأمان ودون خوف.