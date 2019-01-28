نانسي بيلوسي تهزم ترامب “في اختبار” القوة حول تمويل الجدار وتكرس نفسها زعيمة للديمقراطيين

معركة تحرير إدلب تلوح في الأفق.. الجيش السوري يحشد قوات هائلة واسلحة ثقيلة لابادة جبهة النصرة المهيمنة هناك
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جرينتش+2 12:49
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