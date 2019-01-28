مفتش الشرطة يرفض التصديق بأنه لن يتم اتهام نتنياهو بتلقي رشوة

أوردت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن مفتش الشرطة السابق روني الشيخ، شارك في حلقة نقاش في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، حول تحقيقات الشرطة في ملف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعروف أيضًا باسم ملف 4000.

وقال الشيخ: “أجد صعوبة في تصديق أن القضية ضد نتنياهو ستنتهي من دون تقديم لائحة اتهام”.

وردا على سؤال حول ما إذا قامت الشرطة بتلفيق ملف لنتنياهو، أجاب الشيخ: “لا سمح الله، ليس لدينا القدرة على تلفيق ملف، والشرطة لا تقرر ما الذي يجب أو لا يجب التحقيق فيه. وهي لا تستطيع الانطلاق للتحقيق من دون قرار، وفي هذه الحالة، من قبل المستشار القضائي. الشرطة لا تستطيع تلفيق أي ملف”.

وفيما يتعلق بالتسريبات، قال الشيخ: “لم أقم أبدا بتسريب شيء. الصحفيون يعلمون أن الشرطة لا تسرب من هذه التحقيقات. أنا لا أؤيد التحقيق في التسريبات فحسب، بل كتبت رسالة دعوت فيها الى التحقيق. أعرف النتيجة لأنني أعرف من أين تأتي التسريبات”.

وقال حزب “الليكود” في تعقيبه على ذلك: “روني الشيخ يكرر هذا المساء اقتراحاً زائفاً بأن رئيس الوزراء نتنياهو قد أرسل محققين خاصين ضد محققي الشرطة، وعندما يؤمن مفتش الشرطة بهذه المؤامرة الوهمية، كيف يمكن توقع محاكمة عادلة؟ لا عجب أن الشيخ ينضم إلى ضغوط اليسار على المستشار القضائي للحكومة لتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو”.