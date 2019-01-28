معركة تحرير إدلب تلوح في الأفق.. الجيش السوري يحشد قوات هائلة واسلحة ثقيلة لابادة جبهة النصرة المهيمنة هناك
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جرينتش+2 12:49
معركة تحرير إدلب تلوح في الأفق.. الجيش السوري يحشد قوات هائلة واسلحة ثقيلة لابادة جبهة النصرة المهيمنة هناك

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