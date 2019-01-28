لغرض الصيانة.. وقف الضخ من الديسي عن عدة مناطق في عمان والزرقاء اليوم وغداً

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي 36 ساعة، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، وتنتهي مساء غد الثلاثاء، لتنفيذ أعمال صيانة طارئة، من قبل الشركة المشغلة للمشروع، حسبما قالت الشركة في بيان صحافي.

وأضافت الشركة في بيانها اليوم، أن “مناطق محددة في العاصمة عمان والزرقاء ستتأثر بهذا التوقف”، مؤكدة استئناف الضخ وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضحت ان المناطق التي ستتأثر جراء وقف ضخ المياه من الديسي تشمل في عمان، مناطق المدينة الرياضية، عرجان، المنارة، عدن، الحرشة العالي، صالحية العابد، اسكان الصالحية، مرج الحمام، الياسمين، ام نوارة، سكن كريم طريق ابو علندا، الجندويل، اسكان ابو نصير، صويلح، ومنطقة شارع الاردن.

كما تشمل في الزرقاء، مناطق ضاحية المدينة، ضاحية مكة، حي حمزة، الدويك، شومر، اسكان الأميرة هيا، إسكان المهندسين، شومر العالي، حي الجبر، حي القمر، شارع مسجد الفلاح، شارع المجاهدين، شارع ام القرى، شارع القعقاع، جبل الامير حسن العالي، رحمة العالي، وحي طلال العالي.