فرع بنك الاتحاد في ماحص يتعرض اليوم لعملية سطو مسلح

أعلنت مديرية الأمن العام ، اليوم الاثنين، عن تعرض أحد المصارف المحلية في محافظة البلقاء وسط البلاد، لعملية سطو مسلح.

وقالت المديرية ، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام ، إن مديرية الأمن العام تلقت عصر اليوم بلاغاً يفيد بدخول شخص مجهول يتنكر بزي نسائي إلى أحد البنوك في منطقة ماحص”.

وأضاف البيان، أن الشخص تمكن من “سلب مبلغا ماليا (لم يتم تحديده) تحت تهديد السلاح، وفر من المكان، وبوشر التحقيقات بالحادث”.

من جانبه، صرح بنك “الاتحاد” أن فرعه في ماحص، تعرض لحادث سرقة اليوم الاثنين، تمكن خلالها شخص من سرقة مبلغ 22 ألف دينار.

وأضاف البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن أي شخص لم يتعرض لأي نوع من أنواع الأذى، سواءً من موظفي الفرع أو العملاء الذين كانوا متواجدين آنذاك.

وقال إنه تم على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت مشكورة، وبأقصى سرعة، وتقوم حالياً بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات.

وأشار الى أن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن فروعنا الأخرى تعمل كالمعتاد دون أي تغيير على عملها.

وتأتي هذه الواقعة بعد أقل من أسبوع على قيام شخص مجهول، بسرقة أحد البنوك شرق العاصمة عمان تحت تهديد السلاح، وسلب مبلغ مالي تجاوز ال20 ألف دولار، قبل أن تلقي السلطات الأردنية القبض عليه بعد بضعة ساعات.