خيانة اخوانية.. إعلامي إخواني مصري يشارك بمؤتمر أمني في إسرائيل

نشر الإعلامي الإخواني المصري أبو بكر المخلافي، صورا له داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن جانبها، أعلنت رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، إحالة الصحفي أبو بكر المخلافي عضو الرابطة للتحقيق، عقب هذه الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل.

واعترفت الرابطة بوجوده، وذلك عبر الصور والفيديوهات التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان المخلافي قد كشف في وقت سابق عن علاقته بعدد كبير من الباحثين والإعلاميين الإسرائيليين.