بعد حديث نصر الله.. إسرائيل تعترف بوجود أنفاق لم تكتشفها او تستطع تدميرها بعد

سلمت إسرائيل الأمم المتحدة معلومات عن وجود أنفاق أخرى عند الحدود بينها وبين لبنان.

وتقول إسرائيل إن “حزب الله” اللبناني حفر هذه الأنفاق، ولم يتم تدميرها خلال عملية “درع الشمال” التي نفذها الجيش الإسرائيلي بين الرابع من كانون أول/ديسمبر الماضي وحتى 13 كانون الثاني/يناير الجاري.

وبحسب تقرير نشره موقع “واللا” الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فإن “حزب الله قد توقف عن العمل في هذه الأنفاق بعد أن أدرك أن خطة الأنفاق تحت الأرض مكشوفة للجانب الإسرائيلي”.

وكان الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قال في حواره مع فضائية “الميادين”، امس الاول السبت، إن عملية درع الشمال التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان من أجل القضاء على أنفاق حزب الله المزعومة قد فشلت.

وتابع نصر الله، إننا نعلم أن إسرائيل تكذب عندما تقول إنها أنهت عملية درع الشمال، حيث إنها مازالت جارية حتى الآن.

​ وقال الأمين العام لحزب الله أن “أحد الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي جرى حفره قبل حرب لبنان الثانية، عام 2006، وأن الحزب فوجئ من تأخر الإسرائيليين في اكتشاف هذه الأنفاق، واعتبر نصر الله ذلك “فشلا للاستخبارات الإسرائيلية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، عن انتهاء عملية “درع الشمال” بعد اكتشافه ستة أنفاق قال إنها تابعة لحزب الله، وممتدة من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.