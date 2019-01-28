السلطات البحرينية تصدر حكماً نهائياً بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان

أصدرت السلطات البحرينية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان ونائبين من جمعية الوفاق التي يرأسها.

وقال المحامي عبدالله الشملاوي في تصريح اوردته قناة “اللؤلؤة” ، إن “محكمة التمييز رفضت طعناً قدمه محامو الشيخ علي سلمان على حكم محكمة الإستئناف الذي ألغى حكم البراءة وقضى بالسجن المؤبد بحقه ، وأيدت الحكم الطعين”.

وكانت محاكم البحرين قد أصدرت في 4 تشرين الثاني الماضي حكماً بالسجن المؤبد على سماحته وألغت حكم البراءة بحقه، كما أصدرت حكم المؤبد على النائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

وأعلنت النيابة العامة في 27 حزيران 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر .