احذروا المحتالين الذين يوهمون ضحاياهم بتسديد فواتير الكهرباء بخصومات كبيرة

حذر البحث الجنائي من اسلوب احتيالي جديد، يقوم خلاله محتالون بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على تسديد قيم فواتير الكهرباء المترتبة عليهم مقابل خصومات كبيرة تصل الى 20 بالمائة من قيمة الفاتورة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي انه ومنذ أيام تلقى العاملون في قسم بحث جنائي الرصيفة عددا من الشكاوى من تجار ومواطنين بتعرضهم للاحتيال من قبل عدد من الأشخاص بعد ايهامهم بقدرتهم على تسديد فواتيرهم المترتبة عليهم لشركة الكهرباء مقابل خصومات 20 بالمائة على قيم تلك الفواتير، ليكتشفوا بعد تسليمهم للمبالغ المالية بان الشركة تطالبهم بتسديد ما عليهم من فواتير.

وأضاف انه وبالتحقيق في تلك الشكاوى جرى تحديد عدد من المتورطين بجرائم الاحتيال تلك، حيث القي القبض على شخصين اثنين منهم فيما البحث جاريا عن آخرين.

ودعا التجار والمواطنين لتسديد فواتيرهم المترتبة عليهم بأنفسهم دون وسطاء وعدم تصديق كل من يدعي قدرته على تسديد الذمم المالية مقابل خصومات واعتباره محتالا والابلاغ عنه مباشرة عبر رقم الطوارئ الموحد 911 أو لدى اقرب مركز امني.